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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! "Emekli açlığı atlatamıyor ki seçimi atlatsın"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" sözlerine yanıt verdi. Özel, Erdoğan'a verdiği yanıtta "Sayın Erdoğan, hastalık atlatılır, zorluklar atlatılır, krizler atlatılır. Milletin umudu olan seçimler atlatılmaz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! "Emekli açlığı atlatamıyor ki seçimi atlatsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gece yarısı yaptığı açıklamada seçim vurgusu yapmış ve "Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" ifadelerinde bulunmuştu. Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt Özgür Özel'den geldi.

Özgür Özel den Cumhurbaşkanı Erdoğan a yanıt! "Emekli açlığı atlatamıyor ki seçimi atlatsın" 1

“EMEKLİ AÇIĞI ATLATAMIYOR Kİ SEN SEÇİMİ ATLATASIN”

Özgür Özel, Kars’taki esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi.

Özel, Erdoğan'a "Sayın Erdoğan, hastalık atlatılır, zorluklar atlatılır, krizler atlatılır. Milletin umudu olan seçimler atlatılmaz" ifadeleriyle seslenerek "Seçim zorluk değildir, korkulacak bir şey değildir, 5 yıl daha keyif sürülecek yer değildir. Çünkü sen yeniden iktidarda olduğunda, şartlar böyle olduğunda emekli 23 bin lirayla açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın?" sözlerini sarf etti.

Özgür Özel den Cumhurbaşkanı Erdoğan a yanıt! "Emekli açlığı atlatamıyor ki seçimi atlatsın" 2

"MUHALEFETTE OTURACAĞIMA İKTİDAR İÇİN YOLLARA DÜŞERİM"

Özel, yaptığı konuşmada “Biliyorsunuz, 47 yıl sonra partisini birinci parti yapan ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurulduğu günden beri, 24 yıl sonra ilk kez yenen ve 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı elde eden kadrolarımızı, partinin genel başkanı beni, parti meclisimizi, AK Parti bizimle normal mücadeleyi yürütemediği için yargı eliyle bir darbe girişiminde bulundu.” açıklamasında bulundu.

Özel ayrıca “Önce Cumhurbaşkanı adayımıza ve 36 belediye başkanımıza haksız operasyonlar yaparak yürüyüşümüzü durdurmaya çalıştılar. Durmadık, teslim olmadık. Sonrasında türlü tehditlerle 'Partinin başında kalmak istiyorsan arkadaşlarını geride bırak' dediler. Muhalefette 30 yıl oturacağıma iktidar için yollara düşerim dedim” sözlerini sarf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel cumhurbaşkanı erdoğan
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