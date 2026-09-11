Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! "Muhalefetin ne dediğiyle ilgilenmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ülkesi ve milleti için aşkla koşanda yorgunluk emaresi olur mu? Tabi ki olmaz. Kalbi bu ülke için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz. Duraksamıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. Onun için şehir şehir gezip ülkemizin eksiğini gidermek için çalışıyoruz. meydanlarda dolup taşan şu coşkunuz için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi inşallah daim eylesin.

"5 BİN 636 KONUTU TAMAMLADIK"

Kıymetli kardeşlerim, 6 Şubat depremlerinden hemen onun ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle dirençli ve güvenli hâle getirmektir. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5 bin 636 konutu tamamladık. 1221 konutun yapımı sürüyor. Bugün de Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut, 4 iş yeri ve bir camimizin; Kendirli mahallemizde 79, Madenli beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz. Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

"330 BİN METREKARELİK MİLLET BAHÇEMİZİ HİZMETE SUNUYORUZ"

Geliyorum millet bahçelerimize. Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz. Aynı şekilde içerisinde Millet Kıraathanemizin, İlçe Kütüphanemizin, çocuk parkımızın ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı İyidere Millet Bahçemizin kurdelesini kesiyoruz. Çamlıhemşin'de vatandaşlarımızın tabiatla iç içe vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın rahatça oyun oynayabilecekleri millet bahçemizi faaliyete alıyoruz.

Gençler, edebiyatla, müzikle ve resimle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır. Rize Kültür Sokağı'nı bugün açıyoruz. Bu sokak ile yerel üreticileri destekleyecek, sergi alanlarını destekleyecek, el emeği imalat ve satış sürecini destekleyecek ve şehrin ekonomisine katkı yapacağız.

Rize merkez ve ilçelerdeki 10 adet okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve eğitim öğretime hazır hale getirdik. Çamlıhemşin'de Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu Lisesi yeni ders yılında kapılarını açılacak. Merkezde de Ahmet Teyfik İleri Yurdu hizmete alınıyor.

Dünyanın en prestijli ultra maraton koşularından birisi Kaçkar'da yapılıyor. Rize 60 ülkeden 2000'den fazla sporcuyu misafir ediyor. İkizdere futbol sahası başta olmak üzere merkez ve ilçelerdeki spor tesislerimizin bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık.

Bugün 190 işyerinin bulunduğu Çiftekavak sanayi sitesinin, yeni otobüs terminalinin ve Çamlıhemşin'deki yeni konut ve işyerlerinin temelini atıyoruz. Toplam değer 3 milyar TL'yi aşan bu yatırımların hayırlı olmasını diliyoruz.

Yaklaşık 30 kilometrelik Rize-Güney Çevreyolu ve tüneller projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje tamamlandığında şehir içi trafik rahatlayacak. İyidere Lojistik Limanı'nda önemli yol katettik. Limanın Kalkınma Yolu'na bağlanması şehrin lojistik konumunu güçlendirecek.

"MUHALEFETİN NE DEDİĞİYLE İLGİLENMİYORUZ"

Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletinin taleplerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam tartışabilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini taşıyoruz. Biz milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona karşı değil gelecek nesle karşı da sorumluyuz. O yüzden muhalefetin ne dediği ile ilgilenmiyoruz. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş bizim umurumuzda değil. Bu kardeşinizin umurunda Türkiye'yi küresel alanda hak ettiği saygıyı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde etrafımızdaki kriz çemberinden Türkiye'yi korumak var. Siz bu makama bizi patronluk taslamak için değil size hizmet etmek için getirdiniz. Biz de aşkla görevimizi yapıyor, size hizmet için çalışıyoruz. Bu can bu bedende oldukça sizin için koşturmaya devam için. Bu eserlerin ve temellerini attığımız yatırımların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum