İBB Başkanlığı için seçim mi yapılacak? İmamoğlu kararı sonrası gözler sandalye dağılımında

Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca İmamoğlu hakkında TCK’nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak uygulanmasına karar verdi.

İBB SEÇİMİ GÜNDEME GELDİ

İmamoğlu hakkında verilen kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olası seçim süreci yeniden gündeme geldi.

DAVA, TUZLA'DAKİ GERGİNLİK SONRASI AÇILMIŞTI

Dava, Ekim 2022'de Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışı sırasında Ekrem İmamoğlu ile dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı arasında yaşanan tartışmanın ardından açılmıştı.

İmamoğlu, Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle "hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ BERAAT ETMİŞTİ

İmamoğlu aynı dosya kapsamında daha önce iki kez beraat etmişti. Ancak istinaf mahkemesi, söz konusu kararları usule ilişkin gerekçelerle bozarak dosyanın yeniden görülmesine karar verdi.

Yeniden görülen davada mahkeme, İmamoğlu hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

SİYASİ YASAK KARARI DA VERİLDİ

Mahkeme kararında, İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca siyasi haklardan yoksun bırakılmasına da karar verildi.

Kararın istinaf ve Yargıtay süreçlerinin ardından kesinleşmesi halinde, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevine ilişkin yeni bir hukuki süreç başlayacak.

GÖZLER İBB MECLİSİ'NE ÇEVRİLDİ

Kararın kesinleşmesi ve İBB Başkanlığı makamının boşalması durumunda, yeni başkanın nasıl belirleneceği de önem kazanacak.

GİZLİ OYLA SEÇİM GÜNDEMDE

Mevzuata göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın boşalması halinde seçim, İBB Meclisi tarafından gizli oyla gerçekleştirilecek.

SANDALYE DAĞILIMI DİKKAT ÇEKTİ

Meclisteki mevcut sandalye dağılımı ise şöyle:

CHP: 155

AK Parti: 136

MHP: 6

BBP: 2

Bağımsız: 2

Toplam 301 üyeden oluşan İBB Meclisi'nde CHP 155 sandalyeyle en büyük grubu oluşturuyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN 144 SANDALYESİ BULUNUYOR

AK Parti'nin 136 sandalyesine MHP'nin 6 ve BBP'nin 2 sandalyesi eklendiğinde, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki toplam sandalye sayısı 144'e ulaşıyor.

Böylece olası bir İBB Meclisi seçimi öncesinde CHP 155 üyeyle çoğunluğu elinde bulundururken, Cumhur İttifakı da 144 üyelik güçlü bir blok olarak öne çıkıyor.

Kararın kesinleşip kesinleşmeyeceği ve İBB Başkanlığı açısından nasıl bir sonuç doğuracağı ise istinaf ve Yargıtay süreçlerinin ardından netleşecek.