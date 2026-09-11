Kararı duyan İmamoğlu çileden çıktı: "Zorla çıkarın" talimatı

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırılmasına karar verildi.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ile taraf avukatları da izleyici olarak yer aldı.

İMAMOĞLU KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: "HAKARET DEĞİL, SİYASİ ELEŞTİRİ"

Savunmasında hakkında devam eden diğer yargı süreçlerine değinen İmamoğlu, çok sayıda dava ve duruşmayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Hakimin, savunmasını mevcut dava üzerine yapması yönündeki uyarısının ardından İmamoğlu, daha önce aynı dosyada beraat ettiğini, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ise kararı esastan değil usul yönünden bozduğunu belirtti. Suçlamaya konu sözlerinin hakaret kastı taşımadığını savunan İmamoğlu, ifadelerinin Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışında yaşananlara yönelik siyasi eleştiri ve tepki niteliğinde olduğunu öne sürdü. İmamoğlu, olay günü Yazıcı'nın yaptığı konuşmanın ardından ortamın gerildiğini, kendisinin ise vatandaşları sakinleştirmek ve taşkınlığı önlemek amacıyla konuştuğunu belirterek, şikayetçinin şahsına yönelik suç kastının bulunmadığını savundu.

BERAATİNİ İSTEDİ

İmamoğlu'nun avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, Şadi Yazıcı'nın avukatı Selçuk Şener şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi.

"BU MÜTAALA BİR SKANDAL"

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamında hakaret içeren sözler söylediği anlaşıldığından İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Söz verilen sanık İmamoğlu, "Bu mütalaayı da bir skandal olarak nitelendiriyorum. Mesnetsizliktir, anlamsızlıktır, kasıttır. Düşüncem budur. Umarım siz doğru bir karar vermeye yönelik bir adım atarsınız." ifadelerini kullandı.

KARAR AÇIKLANDI: HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK

Kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nu "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Sanığın cezası takdiri indirim uygulanarak 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme ayrıca, İmamoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti.

İMAMOĞLU SERT ÇIKTI: "TÜRKİYE'DE BENİM ADIMA KARAR VEREBİLECEK HİÇBİR HAKİM YOK"

Kararın açıklanmasıyla birlikte duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Karara sert tepki gösteren İmamoğlu ifadeleri kullandı:

"Benim anladığım, benim hakkımda Türkiye'de karar verebilecek hiçbir mahkeme yoktur. Hiçbir mahkemede de, atanan hiçbir hakim benim adıma karar vermeye gelemez."

HAKİM SALONDAN ÇIKARMA TALİMATI VERDİ

İmamoğlu'nun sözleri yarıda kalırken mahkeme başkanı devreye girerek kolluk kuvvetlerine İmamoğlu'nun salondan zorla dışarı çıkarılması yönünde talimat verdi. Talimat üzerine İmamoğlu salondan zorla çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması talep edilmişti.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, basit yargılama usulüyle Ekrem İmamoğlu'nun beraatine karar vermişti.

Müşteki Şadi Yazıcı'nın avukatının karara itiraz etmesi üzerine mahkeme duruşma açmış ve İmamoğlu'nun beraatine hükmetmişti

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, genel hükümlere göre duruşma açılarak yapılan yargılamada, sanığın yasa ve yönteme uygun olarak savunmasının tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle İmamoğlu hakkında verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Bozma kararının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla dosya yeniden Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

İMAMOĞLU, ŞADİ YAZICI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Tuzla’da 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, ‘Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı’nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği esnada, alanda bulunan bazı kişiler, dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı yuhalamaya başladı. O esnada Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994’ten 2019’a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı’dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA