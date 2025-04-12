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Ayasofya'da "Gazze ölüyor, ayağa kalk" eylemi!

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze’de uzun zamandır devam eden İsrail katliamlarına ses çıkarmak için pazar günü büyük bir eylem organize etti. Beyazıt Meydanı'nda 13.00'te başlaması öngörülen eylemin Ayasofya Camii'nde biteceği öğrenildi.

Ayasofya'da "Gazze ölüyor, ayağa kalk" eylemi!

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde yaşanan katliam ve zulümlerin haddi hesabı yok... Binlerce çocuğun bombalar altında kalarak can veren veya açlıktan hayata gözlerini yuman çocukların sesi olabilmek için İHH, yarın bir eylem düzenleyecek. Beyazıt'ta öğlen saatlerinde başlaması öngörülen eylemin Ayasofya Camii'nde sona ermesi beklenirken İHH'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. İHH'nın açıklaması şu şekilde:

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İHH'DAN AÇIKLAMA

"Gazze ölüyor, ayağa kalk!

İşgalci İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistin’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, bugüne kadar 50 binden fazla masum sivil şehit olmuştur, 115 binden fazla insan ise ağır şekilde yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturmaktadır.
Gazze’deki hastaneler bombalanmış, sağlık sistemi tamamen çökertilmiştir. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su ve enerji altyapısı ile barınma alanları bilinçli bir şekilde hedef alınmış, Gazze halkının yaşama tutunabileceği tüm imkânlar yok edilmiştir. Bu yaşanan zulümler, açık bir soykırım ve insanlık suçudur.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, Filistin halkı için 13 Nisan Pazar günü saat 13.30’da yürüyüş düzenliyoruz. Düzenleyeceğimiz yürüyüşe katılan vicdan sahibi insanlar, sessiz olmadıklarını ve bu vahşete karşı olduklarını, bütün dünyaya haykıracak. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek vereceği yürüyüş; Beyazıt Meydanı’ndan başlayıp, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde son bulacaktır. Katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

Tarih: 13 Nisan 2025 (Pazar)
Saat: 13.30
Başlangıç: Beyazıt Meydan
Bitiş: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önü"

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Anahtar Kelimeler:
Gazze ayasofya ihh
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