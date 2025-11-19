İhmal iddiaları gündem olmuştu! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama: "Hastane süreçlerinde sıkıntı görünmüyor"

Almanya'dan İstanbul'a tatil gelen Böcek ailesinin dört ferdi hayatını kaybetti. Anne baba ve çocukların vefat ettiği acı olay ülkede infial yarattı. Olayın ardından abla Çiğdem Böcek katıldığı bir canlı yayında ihmal iddialarında bulunmuştu.

İHMAL İDDİASI: "'HAVA DEĞİŞİMİ OLABİLİR' DENİLİYOR"

Böcek, "Sürekli o günden beri acı çekiyoruz. Hiç beklemediğimiz bir acı. Çok büyük ihmaller var, çok üzüntülüyüz. Hepsi de çok gençti. Bu ihmallerin olmaması lazımdı. Birincisi, o hastaneye gidişlerinde o kadar bitkin ve halsizler ki… Ben bir doktor değilim ama hepsinin yürüyüşü, hareketleri aşırı bitkindi. Masal, çocuk arabasına kolay kolay binmeyen bir çocuktu. O hastanede nasıl kan tahlili yapılmaz, nasıl değerlerine bakılmaz? ‘Siz yurt dışından geldiniz, hava değişimi olabilir’ deniliyor. Nereden biliyorsunuz? Bunların tespit edilip bakılması lazımdı. Varsayımlarla bir aileyi kaybettik. En son kardeşimle çarşamba gecesi konuştuk. Bir şeyden bahsetmedi ama erken uyumaları beni şaşırtmıştı. Kısa bir süreliğine gelmişlerdi ve bütün İstanbul’u gezmek için liste yapmışlardı. Hepsi çok istekliydi. Aşırı bir özlemle gelmişlerdi vatanlarına" demişti.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: "HASTANE SÜREÇLERİNDE SIKINTI GÖRÜNMÜYOR"

Acılı ablanın iddiaları gündem olurken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu, "İki hastanede arkadaşlar gerekli müdahaleyi yapmış. Hastane süreçlerinde sıkıntı görünmüyor ama her ihtimale karşı inceleme yapıyor" dedi.

