HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İhmal iddiaları gündem olmuştu! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama: "Hastane süreçlerinde sıkıntı görünmüyor"

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde 12 Kasım 2025 günü rahatsızlanan Böcek ailesinin dört ferdi de hayatını kaybetmişti. Bir ailenin yok olduğu olay infial yaratırken, acılı abla Çiğdem Böcek bazı ihmallerin olduğunu öne sürerek, "Hastanede ‘Siz yurt dışından geldiniz, hava değişimi olabilir’ deniliyor" demişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Hastane süreçlerinde sıkıntı görünmüyor ama her ihtimale karşı inceleme yapıyor" dedi.

İhmal iddiaları gündem olmuştu! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama: "Hastane süreçlerinde sıkıntı görünmüyor"
Melih Kadir Yılmaz

Almanya'dan İstanbul'a tatil gelen Böcek ailesinin dört ferdi hayatını kaybetti. Anne baba ve çocukların vefat ettiği acı olay ülkede infial yarattı. Olayın ardından abla Çiğdem Böcek katıldığı bir canlı yayında ihmal iddialarında bulunmuştu.

İHMAL İDDİASI: "'HAVA DEĞİŞİMİ OLABİLİR' DENİLİYOR"

Böcek, "Sürekli o günden beri acı çekiyoruz. Hiç beklemediğimiz bir acı. Çok büyük ihmaller var, çok üzüntülüyüz. Hepsi de çok gençti. Bu ihmallerin olmaması lazımdı. Birincisi, o hastaneye gidişlerinde o kadar bitkin ve halsizler ki… Ben bir doktor değilim ama hepsinin yürüyüşü, hareketleri aşırı bitkindi. Masal, çocuk arabasına kolay kolay binmeyen bir çocuktu. O hastanede nasıl kan tahlili yapılmaz, nasıl değerlerine bakılmaz? ‘Siz yurt dışından geldiniz, hava değişimi olabilir’ deniliyor. Nereden biliyorsunuz? Bunların tespit edilip bakılması lazımdı. Varsayımlarla bir aileyi kaybettik. En son kardeşimle çarşamba gecesi konuştuk. Bir şeyden bahsetmedi ama erken uyumaları beni şaşırtmıştı. Kısa bir süreliğine gelmişlerdi ve bütün İstanbul’u gezmek için liste yapmışlardı. Hepsi çok istekliydi. Aşırı bir özlemle gelmişlerdi vatanlarına" demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acılı abla o detayı anlattı: "Telefonla konuştuk, o durum beni şaşırtmıştı" Acılı abla o detayı anlattı: "Telefonla konuştuk, o durum beni şaşırtmıştı"

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: "HASTANE SÜREÇLERİNDE SIKINTI GÖRÜNMÜYOR"

Acılı ablanın iddiaları gündem olurken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu, "İki hastanede arkadaşlar gerekli müdahaleyi yapmış. Hastane süreçlerinde sıkıntı görünmüyor ama her ihtimale karşı inceleme yapıyor" dedi.

Detaylar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünkü küresel internet çöküşünün nedeni ortaya çıktıDünkü küresel internet çöküşünün nedeni ortaya çıktı
Deterjanlı kahveyi yapan Münire A'nın ifadesi ortaya çıktı!Deterjanlı kahveyi yapan Münire A'nın ifadesi ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.