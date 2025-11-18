HABER

Doktorlar bile böylesini görmemiş.... Acılı abla o detayı anlattı: "Telefonla konuştuk, o durum beni şaşırtmıştı"

İstanbul'da kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Acılı abla Çiğdem Böcek canlı bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olayda çok büyük ihmaller olduğunu dile getiren Böcek, "Hastanede ‘Siz yurt dışından geldiniz, hava değişimi olabilir’ deniliyor. En son kardeşimle çarşamba gecesi konuştuk. Bir şeyden bahsetmedi ama erken uyumaları beni şaşırtmıştı" diye konuştu.

Devrim Karadağ

Türkiye'nin gündemine oturan kahreden olay, 12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti.

Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Baba Servet Böcek'in cenazesi eşinin ve çocuklarının cenazelerinin defnedildiği aile kabristanında toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.

“HASTANEDE HİÇBİR TAHLİL YAPILMADAN TABURCU EDİLDİLER”

Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta’ programınına bağlanan abla Çiğdem Böcek canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“KARDEŞİMİ İYİ TANIRIM, O KADAR BİTKİNDİ Kİ…”

Olayda çok büyük ihmaller olduğunu dile getiren Çiğdem Böcek; “Sürekli o günden beri acı çekiyoruz. Hiç beklemediğimiz bir acı. Çok büyük ihmaller var, çok üzüntülüyüz. Hepsi de çok gençti. Bu ihmallerin olmaması lazımdı. Birincisi, o hastaneye gidişlerinde o kadar bitkin ve halsizler ki… Ben bir doktor değilim ama hepsinin yürüyüşü, hareketleri aşırı bitkindi. Masal, çocuk arabasına kolay kolay binmeyen bir çocuktu. O hastanede nasıl kan tahlili yapılmaz, nasıl değerlerine bakılmaz? ‘Siz yurt dışından geldiniz, hava değişimi olabilir’ deniliyor. Nereden biliyorsunuz? Bunların tespit edilip bakılması lazımdı. Varsayımlarla bir aileyi kaybettik. En son kardeşimle çarşamba gecesi konuştuk. Bir şeyden bahsetmedi ama erken uyumaları beni şaşırtmıştı. Kısa bir süreliğine gelmişlerdi ve bütün İstanbul’u gezmek için liste yapmışlardı. Hepsi çok istekliydi. Aşırı bir özlemle gelmişlerdi vatanlarına." dedi.

"DOKTORLAR 'BİZ BÖYLE BİR ZEHİRLENME GÖRMEDİK' DEDİ"

Kerdeşinin yoğun bakımdayken doktorların kendilerine ‘Bu çok değişik bir zehirlenme, biz böyle bir zehirlenme görmedik’ dediğini anlatan Çiğdem Böcek sözlerini şöyle sürdürdü:

"YOĞUN BAKIMDA BİLE NEDEN ZEHİRLENDİKLERİNİ TESPİT EDEMEDİLER

"Yoğun bakımda bile bunların neden zehirlendiğini tespit edemediler. ‘Gıda zehirlenmesi mi, solunumla olan bir zehirlenme mi?’ diye… Kardeşim 8 yıldır Almanya’daydı. Evlendi, gitti. Türkiye’ye yerleşme hayalleri vardı ama nasip olmadı.”

