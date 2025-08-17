HABER

İhmalin acı kaybı: Dengesini kaybedip minibüsten düştü! Şoföre gözaltı kararı

Aydın’ın Söke ilçesinde hemşire Ayşe Ceylan, minibüste seyahat ederken inmek üzere ayağa kalktığı sırada açık kapıdan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ceylan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası minibüs şoförü gözaltına alındı, ardından adliyeye sevk edildi.

Çiğdem Sevinç

Aydın'ın Söke ilçesinde Bağarası Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta S.K. yönetimindeki minibüste yolculuk yapan 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, inmek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek açık olan kapıdan yola düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ceylan, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından minibüs şoförü S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ceylan'ın Söke 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

(AA)

