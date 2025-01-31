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İhraç edilen teğmenlerden ilk açıklama geldi! "Beklediğimiz şeydi, Vatan sağolsun"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.01.2025 19:22
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracına karar verdi. Kararın ardından teğmenlerden ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

İhraç edilen teğmenlerden ilk açıklama geldi! "Beklediğimiz şeydi, Vatan sağolsun"

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmenin TSK'dan ihracına karar verdi.

İhraç kararı verilen teğmenlerden ilk açıklama geldi.

"TARİHE MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİN YARGILANMASI OLARAK GEÇECEKTİR"

İhraç edilen teğmenlerin avukatları kararın ardından ortak bir açıklama metni yayımladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında geleneksel kılıç çatma seremonisi esnasında yine gelenekselleşmiş marş ve özlü sözler söyleme kapsamında; 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyen ve subay andını söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılıklarını, Türk vatanına yönelecek tehditlere karşı canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını ifade eden yüzlerce teğmenin arasından seçilerek disiplin yargılamasına tâbi tutulan Müvekkil beş Teğmenimiz TSK'dan ayırma cezasıyla tecziye edildiği hususu, henüz muhataplarına resmi olarak tebliğ edilmeden devlet geleneklerine aykırı bir tutum ve büyük bir ciddiyetsizlikle basın açıklaması olarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Şüphesizdir ki bu yargılama tarihe, bir emre itaatsizlik yargılaması olarak değil, gerçekte olduğu gibi 'Mustafa Kemal'in Askerlerinin' yargılanması olarak geçecektir.
Kara Harp Okulu’ndan Atatürk’ün askeri subayların mezun olmasını kabullenemeyen, Cumhuriyet değerlerine düşman çevrelerin siyaset ve bürokrasi üzerindeki baskısıyla verilen gerçeğe ve hukuka aykırı bu ceza karar, daha bugünden Türk Ulusunun vicdanında mahkûm edilmiş bulunmaktadır.

Pırıl pırıl genç ve vakur teğmenlerimizin rütbesi şimdilik alınmış olup, kalplerinde Harbiyeli brövesi, Türk Ulusunun kalbinde ise yıldızları bâkidir. Sadece Türk milleti adına hareket ederek yargılama gerçekleştirecek olan mahkemelerin bu hukuksuzluğa karşı duracağına inancımız sonsuzdur."

"BEKLEDİĞİMİZ ŞEYDİ VATAN SAĞOLSUN"

İhraç edilen teğmenler ise gazeteci Müyesser Yıldız'a konuştu. Yıldız, teğmenlerin "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağolsun" dediğini aktardı.

Yıldız'ın aktardıklarına göre teğmenler şunları ifade etti:
"İlk gün durduğumuz yerde durmaya devam edeceğiz. Harp Okuluna girerken de ATATÜRK'ün ışığında girdik, bundan sonra da onun ışığında yürüyeceğiz. Hukuki bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Teğmen ihraç
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