İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Gebze Fatih Devlet Hastanesi çevresindeki kontrolleri sırasında sokakta kaldığı belirlenen bir kişiyi tespit etti. Bakıma muhtaç olduğu anlaşılan vatandaş, işlemlerinin ardından Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi.

Gelen ihbarları değerlendiren zabıta görevlileri, aile içi şiddet nedeniyle mağduriyet yaşayan bir vatandaşı da bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Denetimlerde ayrıca yardıma muhtaç engelli bir birey ile kayıp ihbarı bulunan bir kişi de bulunarak, ilgili sosyal hizmet birimleri ve kurumlarla koordinasyon sağlandı.

Kaynak: İHA

Kocaeli
