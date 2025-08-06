İkametgâh kavramı bir kişinin oturduğu ya da yerleştiği yer anlamına gelmektedir. İkametgâh adresi ise bu kavrama uyumlu bir şekilde kişinin yaşadığı yerin adresini ifade etmek için kullanılır. İkametgâh adreslerinde yer alan bilgiler bölge, mahalle, şehir ve sokak gibi şeyleri içerir. Vatandaşlara yönelik bu önemli bilgiler ise nüfus müdürlükleri tarafından kayıt altında tutulur. Kişinin taşındığında yani ikametgâh adresi değiştiğinde bu durumu nüfus müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Taşınan bir kişi bu durumu bilgilendirmediğinde para cezasına çarptırılır. Çünkü bu bir suç olarak kabul edilir. Günümüzde ikametgah değişikliği e-Devlet üzerinden de online olarak gerçekleştirilebilmektedir.

İkametgah adres değişikliği e-Devlet’ten nasıl yapılır?

E-Devlet sistemi birçok resmi işlemin internet ortamda hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kurulan bir platformdur. İkametgâh değiştirme işlemi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirildiğinde eskiden olduğu gibi resmi kurumlarda zaman kaybetmeye gerek kalmaz. Dolayısıyla internet sayesinde ikametgâh değişikliği işlemi, dakikalar içerisinde ve herhangi bir resmi kuruma fiziksel olarak gitmeye gerek kalmadan gerçekleştirilebilir. Günümüzde her alanda olduğu gibi internet sayesinde zaman kaybetmeden ikametgah değiştirme işlemi yapılabilmektedir. Adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşların takip etmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

İkametgâh değişikliği işlemine başlamak için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekir. Sistemde kayıtlı bir e-Devlet şifresi olmayan vatandaşların en yakın PTT şubesine başvurarak şifre alması gerekmektedir.

E-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra üst bölümde bulunan arama çubuğuna "Adres Değişikliği" yazarak ilgili sayfaya girin. Bu sayfada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ikametgâh değiştirme sayfasına yönlendirileceksiniz.

Söz konusu adres değişikliğini kendi adınıza ya da aynı evde yaşadığınız aile üyeleri adına yapabilirsiniz. Gerçekleştirecek işleme uygun seçenekleri işaretledikten sonra taşınma tarihi girilerek “Devam Et” butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfada adres değişikliği bildirimi yapacağınız kişinin T.C. Kimlik numarası, Adı ve Soyadı bilgilerini yazıldıktan sonra ekle tuşu ile kişiyi “Adres Beyanı Yapılacak Kişiler” listesine ekleyin ve “İlerle” seçeneğine tıklayın.

Yeni taşındığınız yerin adresini girerek e-Devlet ikametgâh kaydı oluşturun. Bu noktada adres bilgilerinin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.

Mobil imza veya elektronik imzanız yoksa e-Devlet sisteminde kayıtlı olan telefon numarası üzerinden SMS ile doğrulama yöntemini tercih edebilirsiniz.

e-Devlet sisteminde kayıtlı olan telefon numaranıza gelen SMS’te yer alan doğrulama kodu ilgili alana girildikten sonra “Doğrula” butonuna tıklayın.

Sistemde istenen tüm adımlar gerçekleştirildiğinde e-Devlet ikametgâh değiştirme onaylama işlemine tıklayın.

Adres değişikliği işlemi gerçekleştiğinde sistem size durumla ilgili bilgilendirme yapacaktır. Bu bilgiler sayesinde yeni adres bilgileriniz kayıt altına alınır.

E-Devlet ikametgâh değiştirme işlemi çoğunlukla çok kısa olduğundan işlemler birkaç dakika içerisinde bitirilir. Böylelikle yeni bir yere taşındığınızı hızlı ve pratik bir şekilde ilgili makamlara bildirebilirsiniz. İşlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek için e-Devlet ikametgâh sorgulama ekranından yeni adresini kontrol edebilirsiniz.

E-Devlet ikametgâh değişikliği için gerekli şartlar nelerdir?

E-Devlet ikametgâh adres değişikliği işlemini gerçekleştirmek isteyen kişilerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekir:

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

e-Devlet sistemi üzerinden ikametgâh değişikliği yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız şarttır. Yabancı uyruklu kişiler, bu değişikliği e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiremezler.

2- Başvuru sahibi olmak

İkametgâh değişikliği işlemi sadece başvuru sahiplerinin kendileri yapabilir. Dolayısıyla başka bir kişi için ikametgâh kaydı yapılamaz.

3- Doğru adres beyan etmek

Adres değişikliği için adresin yanlış veya eksik girilmesi mümkün değildir. E-Devlet adres güncelleme aşamalarında yeni adresin doğru bir şekilde girilmesi zorunludur. Bilgilerin hatalı girilmesi yasal sonuçlara neden olabilir.

Bu şartların sağlanması halinde e-Devlet sistemi üzerinden kolayca ikametgâh değiştirme işlemi yapılabilir. Bu sayede başvuru süreci hızlıca tamamlanır ve yeni adresiniz nüfus kayıtlarına geçirilir.

E-Devlet üzerinden adres değiştirme yapıldığında bu değişikliği diğer resmî kurumlara ve günlük hizmetlere de bildirmek oldukça önemlidir. Adresinizin doğru olması resmî süreçlerden ve hizmetlerden doğru bir şekilde faydalanmanızı sağlar.