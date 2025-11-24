HABER

İkbal'in mezarında iğrenç hareketlerde bulunmuşlardı! İfadeleri ortaya çıktı: "Kusura bakmasınlar"

Türkiye'yi derinden sarsan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetinde cani katil Semih Çelik Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmişti. Yaşanan elim olay sonrası geçtiğimiz hafta bir grup, İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz hareketler sergilemiş ve bunları sosyal medyadan paylaşmıştı. İnfiale yol açan olay sonrası tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı. Şahıslardan birinin ifadesinde "Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar" dediği öğrenildi.

Doğukan Akbayır

Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 kişinin tespit edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmışlardı.

"SADECE VİDEO ÇEKTİM, ZARAR VERMEDİM"

Öte yandan şahısların Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Y.A. ifadesinde, çok pişman olduğunu söyleyerek, "Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım" dedi.

"MİLLETİN DAMARINA BASTIK KUSURA BAKMASINLAR"

Ö.E. ise ifadesinde, "Ben kesinlikle mezara zarar vermedim, sadece suladım. Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar, İkbal’in mezarını arkadaşlarımız sosyal medyada görmüşler, ‘gidelim mi’ dediler gittik. Pişmanım." şeklinde konuştu.

"VİDEOM ÜZERİNDE YAPAY ZEKAYLA OYNAMA YAPIP CİNSEL GÖZÜKSÜN DİYE PAYLAŞMIŞLAR"

Ö.D. ise ifadesinde mezara zarar vermediğini belirterek, "Videoyu çeken kişi hakaret etmiş olabilir, ben hiç hakaret etmedim. Sadece mezar taşını tuttum. Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar" ifadelerini kullandı.

