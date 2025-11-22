HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulundular! 3 kişi tutuklandı

İstanbul Fatih'te bir grup genç, Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunmuşlardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 çocuk tutuklandı.

İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulundular! 3 kişi tutuklandı

Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şahısların İkbal Uzuner’i ve Ayşenur Halil’i katleden Semih Çelik’in sesini kullanarak paylaşım yaptıkları, ardından maktul İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz pozlar vererek dalga geçtikleri belirlenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma başlatılmıştı.

TUTUKLANDILAR

Olaya ilişkin yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "ölen kişinin hatırasına hakaret" suçundan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından suça sürüklenen 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepki çeken görüntü! Silahla dolaşıp o anları sosyal medyadan paylaştılar! Tepki çeken görüntü! Silahla dolaşıp o anları sosyal medyadan paylaştılar!
Bursa'da acı olay! Çöp kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiBursa'da acı olay! Çöp kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
İkbal Uzuner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.