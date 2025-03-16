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İki araç çarpıştı! İçinde aile bulunan otomobil köprüde asılı kaldı

16.03.2025 10:09
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Yürekleri ağza getiren kaza Gaziantep'te meydana geldi. İki aracın çarpışmasının ardından içinde aile bulunan hafif ticari köprüde asılı kaldı. O sırada ailenin içinde olması panik yarattı. Vatandaşlar ekiplere haber verdi. Dikkatli çalışmanın ardından kazadan kimse yara almadan kurtarıldı.

İki araç çarpıştı! İçinde aile bulunan otomobil köprüde asılı kaldı

Gaziantep’te otomobille çarpıştıktan sonra savrulan hafif ticari araç köprüde asılı kaldı. Aracın içerisinde bulunan aile ise ölümden döndü.

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ÇARPIŞMA SONRASI KÖPRÜDE ASILI KALDI

Kaza, dün akşam saatlerine doğru İpekyolu mevkisi 5. Zırhlı Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan 27 DY 073 plakalı hafif ticari araç ile 33 NLB 96 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulan hafif ticari araç, kavşaktaki köprüde asılı kaldı.

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YARALI OLMAMASI SEVİNDİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hafif ticari araç içerisinde bulunan aile ölümden döndü. Ekipler köprüde tehlikeli şekilde asılı kalan aracı çekici yardımıyla güçlükle indirdi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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