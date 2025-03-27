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İki ayrı markette kasiyerleri gasp eden şüpheli yakalandı... Polise sorduğu soru şaşkınlık yarattı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 10:26
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Esenyurt ve Bahçelievler’de iki marketten gasp yapan şüpheli polis tarafından yakalandı. Kimliğinin tespit edilmemesi için kask takan, cep telefonu taşımayan ve olaydan sonra otostop yaptığı motokuryeyle olay yerinden kaçan şüpheli, kendisini yakalayan polislere "Beni nasıl yakaladınız." diye sordu. Şüphelinin gasp yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İki ayrı markette kasiyerleri gasp eden şüpheli yakalandı... Polise sorduğu soru şaşkınlık yarattı!

Olay, Esenyurt Talatpaşa mahallesi, Pazaryolu caddesi'nde bulunan bir markette 27 Ocak Pazartesi günü meydana geldi. Sabah saat 08.15 sıralarında müşteri gibi markete giren bir kişi, içeride bulunan çalışan E.E.'yi (20) silahla etkisiz hale getirdi. Mağduru kasanın olduğu bölüme götüren ve zorla kasayı açtıran şüpheli 107 bin lirayı gasbederek kaçtı.

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100 BİN LİRAYI GASBETTİ

Polis soruşturmayı sürdürürken bu kez Bahçelievler’de ortaya çıkan şüpheli bir markete daha girdi. Bahçelievler Zafer Mahallesi, site 3. sokakta bulunan markete saat 20.40 sıralarında giren şüpheli market çalışanı D.Ç.'ye (22) kasayı açtırarak içinde bulunan 100 bin lirayı gasbederek kaçtı.

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OTOSTOP YAPARAK KAÇMIŞ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, şüphelinin yakalanmamak için çok dikkatli olduğu, başındaki motosiklet kaskını hiç çıkarmadığı, ayrıca olaylar sırasında yanında cep telefonu bulundurmadığı belirlendi. Şüphelinin son olayın ardından kaçarken bir motokuryeyi durdurarak "Motorcu motorcunun halinden anlar. Aracım bozuldu beni yanına alabilir misin?" diyerek otostopla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

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POLİS YÜZLERCE SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ İNCELEYEREK ŞÜPHELİYE ULAŞTI

Polis ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu marketlerin yüzlerce saat güvenlik kamerası incelendi. Görüntülerde gasp olaylarından bir gün önce markete gelerek keşif yapan bir kişinin görüntüsüne ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Poyraz Velat Ü.(32) olduğu belirlendi.Polis şüphelinin evine düzenlediği operasyonda Poyraz Velat Ü.’yü gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanılan 9 mm ruhsatsız tabancayla 36 mermi ele geçirildi. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Çok dikkatli olmuştum. Beni nasıl buldunuz" diye sorduğu öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelinin sanal kumar oynadığı ve bu nedenle borçları olduğu iddia edildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Esenyurt
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