İki çocuğun kavgası adeta 200 kişilik arenaya döndü! Biri çocuk iki kişi yaralandı

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

200 KİŞİ BİRBİRLERİNE SOPA VE YUMRUKLA SALDIRDI

Kavgayı gören çocukların aileleri de bir anda kavgaya dahil oldu. Yaklaşık 200 kişi birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu sonlandırıldı.

BİR ÇOCUK VE BİR YETİŞKİN HASTANELİK OLDU

Kavgada darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15) olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgada park halindeki aracın da camları kırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)