İki evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri ile Nazilli Narkotik Büro ekipleri, istihbarat çalışmasıyla H.T.'nin Sultanhisar'ın kırsal Atça ve Nazilli'nin kırsal Dallıca mahallelerindeki evinde uyuşturucu bulundurup, sattığını belirlendi. Dün sabah, şüphelinin her 2 evine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Evlerde özel eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda 2,4 kilogram esrar, 45 kök Hint keneviri, 1'i pompalı 2 av tüfeği, ruhsatsız 1 tabanca, 1 hassas terazi ele geçirildi. H.T., gözaltına alındı. Aynı gün akşam saatlerinde Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır