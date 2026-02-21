HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil ticari taksiye çarptı, 3 kişi yaralandı

Eskişehir’de otomobilin ticari taksiye çarptığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı trafik durma noktasına geldi.

Otomobil ticari taksiye çarptı, 3 kişi yaralandı

Kaza, Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.A. idaresindeki 35 AGC 266 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kendiyle aynı yönde ilerleyen M.C. idaresindeki 26 T 0408 ticari taksiye arkadan çarptı.

Otomobil ticari taksiye çarptı, 3 kişi yaralandı 1

İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle iki araçta kullanılmaz hale geldi. Ticari taksi de yolcu olarak bulunan B.Ç. isimli kadın ve 2 aracın sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı trafik durma noktasına geldi.

Otomobil ticari taksiye çarptı, 3 kişi yaralandı 2

Otomobil ticari taksiye çarptı, 3 kişi yaralandı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Muğla! Kayalıklardan düşen genç kurtarıldıYer: Muğla! Kayalıklardan düşen genç kurtarıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "Yolculuğun adı iktidar yolculuğudur"İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "Yolculuğun adı iktidar yolculuğudur"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.