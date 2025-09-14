İki grup arasında akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavga kamerada

Olay, Kızıltepe’ye bağlı Sürekli Mahallesi yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavga dönüştü. Kavgada S.S. (33), B.D. (66), A.D. (21) ve O.D. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SİLAHLI SALDIRI VE S0NRASINDAKİ PANİK KAMERAYA YANSIDI

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların silahla ateş ettiği ve çevrede panik yaşandığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

