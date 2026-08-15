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İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor

İstanbul Çatalca'nın Yalıköy Mahallesi'nde uzun namlulu silah taşıdığı belirtilen bir kişi, kendisini eve kapatarak pencereden çevreye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplere de ateş açıldı. Alarm durumu iki gündür sürerken, saldırganın sosyal medyadan paylaşım yaptığı görüldü.

İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor

İstanbul'daki olay, dün sabah saatlerinde İstanbul'un Çatalca ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde başladı.

KENDİSİNİ EVE KAPATIP, ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, uzun namlulu silah taşıdığı belirtilen İ.A., kendisini bir eve kapattı. Şüphelinin, evin penceresinden çevreye ateş açtığı öğrenildi.

İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor 1

JANDARMAYA ATEŞLE YANIT VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Şüpheli jandarma ekiplerine yönelik de elindeki silahla ateş açtı.

İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor 2

2 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna ederek teslim olmasını sağlamak için çalışmaları 2 gündür sürüyor.

İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor 3

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPIYOR

Saldırgan sosyal medyadan mesajlar paylaşmaya devam ediyor.

İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor 4

O paylaşımlar şöyle;

İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor 5

İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor 6

İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor 7

İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor 8

İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor 9

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çatalca silahlı saldırı
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