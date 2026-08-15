İki gündür bitmedi! Eve kapanıp, jandarmaya ateş açtı... Anbean paylaşım yapıyor

İstanbul'daki olay, dün sabah saatlerinde İstanbul'un Çatalca ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde başladı.

KENDİSİNİ EVE KAPATIP, ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, uzun namlulu silah taşıdığı belirtilen İ.A., kendisini bir eve kapattı. Şüphelinin, evin penceresinden çevreye ateş açtığı öğrenildi.

JANDARMAYA ATEŞLE YANIT VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Şüpheli jandarma ekiplerine yönelik de elindeki silahla ateş açtı.

2 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna ederek teslim olmasını sağlamak için çalışmaları 2 gündür sürüyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPIYOR

Saldırgan sosyal medyadan mesajlar paylaşmaya devam ediyor.

O paylaşımlar şöyle;

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır