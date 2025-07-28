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İki gündür devam eden orman yangınları sonrası Bursa Müftülüğü’nden yağmur duasına davet

Bursa'da iki gündür devam eden orman yangınları tüm müdahalelere rağmen henüz kontrol altına alınamazken, Bursa Müftülüğü de yaşanan kuraklık ve susuzluk için yağmur duası çağrısında bulundu.

İki gündür devam eden orman yangınları sonrası Bursa Müftülüğü’nden yağmur duasına davet

Pazartesi sabahı Bursa Ulu Camii başta olmak üzere tüm camilerimizde, başta Bursa olmak üzere, ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan kuraklık ve susuzluk nedeniyle yağmur duası programı düzenleyen Bursa Müftülüğü sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İki gündür devam eden orman yangınları sonrası Bursa Müftülüğü’nden yağmur duasına davet 1

"RAHMET VE BEREKET İÇİN YALVARIYORUZ"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Toprağın çatladığı, ormanlarımızın yandığı, tarlaların susuz kaldığı bu günlerde; rahmetin inmesi, bereketin gelmesi için eller semaya, gönüller duaya açılıyor. Kuraklığın pençesindeki şehirlerimizde, milletçe aynı niyazla kenetleniyor, rahmet ve bereket için yalvarıyoruz.

Yağmur için dua vaktidir. 28 Temmuz 2025 Pazartesi Ulu Cami ve tüm camilerimizde sabah namazı 04.50'de tüm halkımız davetlidir."

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını Yağmur duası müftülük
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