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İki günlük endişe mutlulukla bitti: "Devletimiz var olsun"

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak arandıktan sonra sağ bulunan alzaymır hastası kadının eşi, yaşadıkları korku dolu saatleri anlattı.

İki günlük endişe mutlulukla bitti: "Devletimiz var olsun"

Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Havva Boğaz (58), 7 Ekim Çarşamba günü ikindi saatlerinde Kuzuluk Orta Mahalle’de gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD, jandarma komando birlikleri, arama kurtarma ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yaşlı kadın, 2 günün sonunda gece saatlerinde Merkezyeniköy Mahallesi mevkiinde sağ olarak bulundu. Yaşlı kadın, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ekiplere teslim edildi. Eşinin kaybolduğu andan bulunduğu ana kadar yaşadıklarını anlatan kocası Hayrettin Boğaz, o süreçte yaşadığı endişeyi ve eşine kavuşmanın sevincini dile getirdi.

"Ben çok mutluyum, devletimiz var olsun"
Hayrettin Boğaz, "Okuldan torunumu almaya gitmiştim, eve geldiğimde eşimi göremeyince aramaya başladım. Bulama ümidiyle mücadele verdiğim içi ekiplere haber vermedim. Daha sonrasında ekipleri aradım ve eşimin bulunmasına destek oldular. Ben çok mutluyum, devletimiz var olsun" dedi.

İki günlük endişe mutlulukla bitti: "Devletimiz var olsun" 1

İki günlük endişe mutlulukla bitti: "Devletimiz var olsun" 2

İki günlük endişe mutlulukla bitti: "Devletimiz var olsun" 3

İki günlük endişe mutlulukla bitti: "Devletimiz var olsun" 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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