İki haftadan uzun süren belirtiye dikkat: Akciğer yetmezliğine kadar gidebilir!

Doç. Dr. Zafer Aktaş, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Aktaş, tüberkülozun hafif öksürükten akciğer yetmezliğine kadar ilerleyebildiğini belirtti. Dr. Aktaş, tüberküloz hastalığının dünya genelinde milyonlarca insanı etkilediğini belirterek, iki haftadan uzun süren öksürük ile gece terlemesi gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Aktaş, erken teşhis, doğru tedavi ve toplumsal farkındalıkla tüberkülozu sona erdirmek mümkün olduğunu kaydetti.

"DÜNYA ÇAPINDA HER YIL YAKLAŞIK 10 MİLYON KİŞİ TÜBERKÜLOZA YAKALANIYOR"

Dr. Aktaş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya çapında her yıl yaklaşık 10 milyon kişi tüberküloza yakalandığını ve 1 milyondan fazla kişi bu hastalık yüzünden hayatını kaybettiğinin altını çizerek, "Bu, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık için çok ağır bir tablo oluşturuyor. Son veriler, Türkiye'de tüberküloz insidansının yaklaşık her 100 bin kişide 13 ila 14 vaka olduğunu gösteriyor. Bu da her yıl binlerce insanın yeni hastalıkla mücadele ettiği anlamına geliyor.

AKCİĞER YETMEZLİĞİ RİSKİ

Tüberküloz, hafif öksürükten akciğer yetmezliğine kadar ilerleyebilir. İki haftadan uzun süren öksürük, balgam, bazen kanlı balgam, göğüs ağrısı, gece terlemesi, kilo kaybı, ateş ve halsizlik, tüberküloz belirtisi olabilir. Bu durum, erken teşhisin hala çok önemli olduğunu gösteriyor.

Tüberkülozun teşhisi; balgam incelemesi, akciğer grafisi ve gerekli laboratuvar testleriyle konulabiliyor. Tedavisi ise düzenli ve kesintisiz kullanılan ilaçlarla, genellikle 6 ay süren etkili bir süreçtir. Tedavinin yarım bırakılması hem hastanın iyileşmesini geciktirir hem de ilaç dirençli tüberküloz riskini artırır" diye konuştu.Kaynak: İHA