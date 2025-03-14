İki hastalığın belirtilerinin benzerliği ailelerde panik yarattı! İkinci dalga influenzada bu ağrıya dikkat…

Bu yıl yaşanan ikinci dalga influenza salgınında, sık rastlanan karın ağrısı, bulantı ve yüksek ateş gibi belirtiler, apandisit semptomlarıyla kolaylıkla karışabiliyor.

"ÇOCUKLARDAKİ İNFLUENZA BELİRTİLERİ, APANDİSİTİN BELİRTİLERİNE ÇOK BENZİYOR"

Op. Dr. Nihan Akar, "Çocuklardaki influenza belirtileri, apandisitin belirtilerine çok benziyor. Influenza belirtisi sanılan şikayetler için ağrı kesici, ateş düşürücü kullanımı apandisitin fark edilmeden patlamasına yol açabiliyor ya da apandisit şüphesiyle acil tetkikler istendiğinde aileler paniğe kapılabiliyor" dedi.

KARIN AĞRISININ SEBEBİ BİLİNMİYORSA AĞRI KESİCİ ALINMAMALI

Dr. Nihan Akar, karın boşluğunun sağ alt kısmında bulunan apandisin iltihaplanması sonucu gelişen apandisit hastalığının en belirgin belirtisi olan karın ağrısının, vücutta önemli bir gösterge olduğunu vurguladı. Özellikle nedeni bilinmeyen karın ağrıları söz konusu olduğunda, ağrı kesici kullanımının tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.

Akar, "Apandisit geliştiği durumlarda ilk 24 ila 48 saat arasında acil müdahale edilmesi gerekiyor. Bu ameliyatlar kapalı yöntemle yapılarak 1 ya da 2 gün hastanede yatışın ardından hızlı iyileşme sağlanıyor" dedi.

"ÇOCUĞUM AMELİYAT OLACAK KORKUSUNA HEMEN KAPILMAYIN"

İkinci dalga influenza, çocuklarda da yaygınlaşırken en sık olarak karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateş görülüyor. Bu belirtilerin aynı zamanda apandisit belirtileri de olduğuna değinen Op. Dr. Nihan Akar, bu yakınmalar için ağrı kesici ve ateş düşürücü kullanmanın apandisitin belirtilerini gölgeleyerek tehlikeli sonuçlar doğurabildiğini söyledi. Bu benzerliğin tam tersi bir durum oluşturduğuna da değinen Akar, şöyle devam etti: "Benzer belirtiler görüldüğünde ve apandisitten şüphelenildiğinde acilen ultrason ve kan tahlilleri gibi bazı tetkikler yapılması gerekiyor. Ancak aileler çoğu zaman ‘çocuğum ameliyat olacak’ korkusuyla paniğe kapılıyor. Genelde bu durum influenza tanısı ile sonuçlanıyor. Ailelerin hemen paniğe kapılmasına gerek yok ama yine de bu durumlarda, bir çocuk cerrahi uzmanının detaylı muayenesinde fayda var" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır