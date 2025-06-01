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İki kadını öldürüp kahvehaneye gitmiş! İfadesi ortaya çıktı: Karşı çıktıkları için öldürmüş

Iğdır'da aile faciasına sebep olan Mehmet Çakmakcı’nın, ifadesi ortaya çıktı. Yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı'yı öldüren Çakmakçı'nın, öncesinde köy yolunu kullanması nedeniyle köylülerle tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Yaşanan tartışmada yengelerinin köylülerden yana tavır aldığını anlatan Çakmakcı, "Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanlarına gitmemelerini istiyordum" dedi.

İki kadını öldürüp kahvehaneye gitmiş! İfadesi ortaya çıktı: Karşı çıktıkları için öldürmüş
Çiğdem Sevinç

Olay, 28 Mayıs saat 12.30 sıralarında, Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde meydana geldi. Mehmet Çakmakcı, yengeleri Hatun Çakmakcı ile Elmas Çakmakcı'yı tabancayla vurarak öldürüp kaçtı. İki kadının cenazeleri, Aralık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Elmas Çakmakcı Hacıağa köyünde, Hatun Çakmakcı da Iğdır Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Iğdır Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı araştırmada Mehmet Çakmakcı'nın Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğunu belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT, Çakmakcı'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Aralık ilçe adliyesine çıkarılan Mehmet Çakmakcı ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Çakmakcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü anlatan Mehmet Çakmakcı, dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını söyledi. Köylülerin, köy yolunu kullanmamasını istemeleri sebebiyle daha önce şikayette bulunduğunu ifade eden Çakmakcı, "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya içten içe öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim. Olay günü Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim. 14'lü diye tabir edilen tabancamı alarak Hatun Çakmakcı'nın evine gittim. Yaklaşınca göğsüne doğru ateş ettim, yere yığıldı. Ardından Elmas Çakmakcı'nın evine gittim. Açık olan kapıdan girdiğimde Elmas Çakmakcı odaya kaçtı. Peşinden giderek hiçbir şey söylemeden ateş ettim. Daha sonra evden ayrıldım. Olay anında yanımda kimse yoktu. Kimseden de yardım almadım" diye konuştu.

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'KIZIM VE DAMADIMLA VEDALAŞTIM'

Mehmet Cakmakcı, Evine döndükten sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine kadar gittiğini söyledi. Melekli beldesindeki su kanalına olayda kullandığı tabancayı attığını ifade eden Çakmacı, kızı ve damadıyla vedalaştıktan sonra kahvede çay içtiğini belirtti. Bir akrabasıyla su kanalında oturduğunu ve olayı anlattığını bildiren Çakmakcı, bu sırada jandarmanın kendisini yakaladığını söyledi. Kendisinin tansiyon ve gut hastası olduğunu ifade eden Mehmet Çakmakcı, pişman olduğunu söyledi.

(DHA)

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