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İki kardeş arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vuruldu, hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alacak nedeniyle iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin şüpheli iki kardeş gözaltına alındı.

İki kardeş arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vuruldu, hayatını kaybetti!

Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kahvehanede dün gece saatlerinde kardeşler A.B. ile İ.B. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiğ köfte işletmecisi Ömer Orhan (32), kardeşleri ayırmaya çalıştı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermi Orhan'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Orhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olaya ilişkin şüpheli iki kardeşi gözaltına aldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası kavga
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