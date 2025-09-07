HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İki kardeş kanlı pusuda hayatını kaybetti! Komşuları yakalandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iddiaya göre husumetli oldukları komşuları tarafından pusuya düşürülen 2 kardeş hayatını kaybetti.

İki kardeş kanlı pusuda hayatını kaybetti! Komşuları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde meydana gelen olayda E.C., iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'ye yolda pusu kurdu. E.C., üzerindeki tüfek ile pazardan dönen 2 kardeşin bulunduğu otomobile ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kardeş kanlı pusuda hayatını kaybetti! Komşuları yakalandı 1

KAÇARKEN KAZA YAPTIKTAN SONRA YAKALANDI

Öte yandan E.C., aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken, Topaç köyünde kaza yapması sonucu ekipler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlı, tedavi altına alındı. İki kardeşin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki kardeş kanlı pusuda hayatını kaybetti! Komşuları yakalandı 2
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara ve çevre iller dikkat! 'Kuvvetli' uyarı geldiAnkara ve çevre iller dikkat! 'Kuvvetli' uyarı geldi
Çöp taksiler hafta sonu da mesaide!Çöp taksiler hafta sonu da mesaide!

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kardeş pusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.