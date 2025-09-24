HABER

İki kardeşin kahreden ölümü! Akşam yemeğinden sonra fenalaştılar: İhmal iddiası...

İstanbul Eyüpsultan'da korkunç bir zehirlenme vakası yaşandı. 2 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş, yedikleri yemek sonrası acilen hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu olan iki kardeş bir süre sonra yine fenalaştı. Küçük çocuklar kutarılamayarak hayatını kaybederken, çocukların yediği yemekler inceleniyor. Olayla ilgili hastanenin ihmal yapıp yapmadığı üzerinde de duruluyor.

Ekol TV'nin haberine göre, Eyüpsultan'da bir apartmanın giriş katında yaşayan 4 kişilik bir ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu ile 2 yaşındaki kız çocuğu, yedikleri yemekten fenalaştı. Anne ve baba, çocuklarını hemen hastaneye götürdü. İlk tedavinin ardından taburcu edilerek evlerine geri dönen çocuklar, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Aile, çocukları bir kez daha hastaneye kaldırdı. Ancak maalesef iki kardeş de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YEDİKLERİ YEMEKLER İNCELENİYOR

Çocuklarını kaybeden anne kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmak üzere hastanede tedavi altına alınırken, babanın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. Babanın ifadesinde, akşam yemeğinde salçalı makarna ve tavuk yediklerini, yemekten sonra çocuklarının fenalaştığını söylediği öğrenildi. Mide zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitiren çocukların, makarnadan mı yoksa tavuktan mı zehirlendikleri yapılacak incelemeler sonucu netleşecek.

HASTANEDE İHMAL ŞÜPHESİ

Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılırken, çocuklar defalarca hastaneye götürülmeleri nedeniyle sağlık ihmali de gündeme geldi. Çocukların ilk hastane ziyaretinden sonra evlerine gönderilmesinin ardından yeniden fenalaşmaları ve hayatlarını kaybetmeleri, hastanede bir ihmal olup olmadığına dair soruları beraberinde getirdi. Hayatını kaybeden 4 ve 2 yaşındaki iki kardeşin cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Eyüpsultan'daki Yeşil Camii'de kılınacak ve ardından toprağa verilecekler.

