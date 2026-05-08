İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu, engelli kadını komşuları kurtardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik Köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Merkez Mahalle’de Hamdi Çelik’e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan engelli kadın Hasibe Çelik, komşularının yardımıyla evden çıkarılarak kurtarıldı.

Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



