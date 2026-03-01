İki katlı ev alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Kabaarmut köyünde Şevki Aksu’ya ait iki katlı ahşap evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanında bulunan odunluğa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



