İki katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

İki katlı ev alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Kabaarmut köyünde Şevki Aksu’ya ait iki katlı ahşap evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanında bulunan odunluğa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki katlı ev alevlere teslim oldu 1

İki katlı ev alevlere teslim oldu 2
Kaynak: İHA

Karabük
En Çok Aranan Haberler

