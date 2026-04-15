İki katlı gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı

Yangın saat 14.30 sıralarında Kepez İlçesi Fatih Mahallesi 2286 sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir gecekondu da çıktı. İkametten dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yanı sıra AFAD ve polis ekibi sevk edilirken, vatandaşlarda yangına kendi imkanları ile müdahale etmek istedi. Bu sırada evde 7 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun olduğunu öğrenen mahalleli çocukları evden çıkardı. Kısa sürede alevlerin sardığı gecekonduda ki yangın hemen bitişiğinde bulunan başka bir eve sıçradı.

Vatandaşlar tarafından yanan evden çıkartılan ve dumandan etkilenen isimlerinin Lena A. (10) ve Tena A.(7) olduğu öğrenilen yabancı uyruklu iki kız çocuğu sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın anında işyerinde olan ve olayı haber alarak gelen küçük çocukların babası Ahmet A.’da çocuklarının durumunu kontrol etmek için hastaneye gitti. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin müdahalesini endişeli gözlerle izlerken, yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 evde kullanılamaz hale geldi.



