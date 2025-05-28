İki kişinin yaralandığı silahlı kavgada 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi’nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga çıkmıştı.

Yaşanılan silahlı kavgada Eren K., ile Hakan K., yaralanmıştı. Olay sonrasında çalışmalarını titizlikle yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelisi olan Abdülkadir B., Necmettin B., Ali K., Burhan G.ve Ercan K., yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen 5 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)