İki köye ulaşım sağlayan yol kapandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde iki köye ulaşımı sağlayan yol, düşen kayalar nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Keyfallar ve Abdullahoğlu köylerine ulaşımı sağlayan yolda, "Kavşak" olarak bilinen mevkiide kaya düşmesi meydana geldi. Olayın ardından yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanması noktasında duyuru yapıldı. Karabük yönünden gelen araçların Şenköy yolunu, Yenice ve Yortan Şirinköy istikametinden gelenlerin ise Akmanlar köyü-Kızıltopraklar yolu güzergâhını kullanabilecekleri bildirildi.Kaynak: İHA

Karabük
