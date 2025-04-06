İki madalya ile evlerine döndüler! Fransa'da ‘Alp Slalom’ şampiyon kardeşleri...

Zeynep ve Murat Bingül (21) Erzurum’da yaşayan otizmli ikiz kardeşler… Çocuk yaşlardan beri ilgilendikleri kayak sporu, aldıkları özel destek ve kendi gayretleriyle hayatlarının bir parçası haline geldi. Özel durumlarından kaynaklanan zorlukları da aşarak bu sporda ciddi başarılar elde ettiler. En son Fransa’da 1-5 Nisan arasında düzenlenen “2025 VIRTUS Dünya ve Avrupa Şampiyonası” için kayaklarını giydiler. Öncesinde sıkı bir hazırlık sürecinden geçtiler. Palandöken’in zorlu pistlerinde özel antrenörleri eşliğinde günde 4 saate varan antrenman yaparak yarışlara hazırlandılar. Murat ve Zeynep, Fransa’daki bu müsabakalara katılan tek otizmli ikizlerdi. “Alp Slalom” denilen en zorlu kategoride yarıştılar.

YÜKSEK HIZ, KESKİN DÖNÜŞ...

Müsabakalardaki en hızlı kategori olan bu türde saatte 55 km hızdan 100 km hıza kadar çıktılar. Bu sırada da kısa aralıklarla slalomlar (keskin dönüşler) da yaptılar. Fransa Alpleri’ndeki meşhur kayak şehri Tignes’teki bu yarışlarda Zeynep ve Murat büyük başarı kazandı. Zeynep dünya ikincisi olurken, Murat da dünya üçüncüsü olarak madalya aldı. Zeynep ve Murat’ın babası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve emekli mühendis eşi Nesrin Kaya Bingül de yarış pistinin kenarında çocuklarının heyecanına ortak oldu.

HAYATA TUTUNUYORLAR

Hürriyet’e konuşan anne Nesrin Bingül, “Murat ve Zeynep bu spor ile hayata tutunuyorlar. Yıllar süren bir emek var. Bunu yaşayanlar bizi daha iyi anlar. Onların başarısı bizim tek mutluluğumuz” dedi. Baba Ünal Bingül de hislerini, “Bu hepimizin başarısı. Onları destekleyen emeklerine omuz veren herkes en az bizim kadar mutlu. Herkese çok teşekkür ederiz” sözleriyle özetledi.

DÜNYADA TEKLER

Murat ve Zeynep Bingül kardeşler, dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otizmli ikizler ve Türkiye’nin tek lisanslı otizmli ikiz milli sporcuları olarak biliniyor.