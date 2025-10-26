HABER

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 ağır yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Yığılca ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde seyreden Y.D. idaresindeki motosiklet ile E.E. hakimiyetindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan Y.D., E.E. ve A.Y. yola savruldu.

YARALILARIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yığılca Devlet Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

25 Ekim 2025
Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
