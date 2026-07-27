İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Kemalpaşa Caddesi üzerinde Miraç T., idaresindeki otomobil ile Filiz T., idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Miraç T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır