HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Edirne’nin İpsala ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında İpsala ilçesindeki Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. İpsala’dan Keşan yönüne giden E.Ö. yönetimindeki 34 NOJ 484 plakalı otomobil, kavşaktan Enez istikametine dönüş yapmak isteyen R.Y. idaresindeki 22 BK 100 plakalı otomobille çarpışarak, devrildi.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı 1

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, 34 NOJ 484 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.K.B., D.B., E.K. ve A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü"Trump: "48 İranlı komutanın aynı anda öldürüldü"
İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı: "İlave tedbirler detaylı olarak değerlendirildi"İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı: "İlave tedbirler detaylı olarak değerlendirildi"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Edirne kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.