İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında İpsala ilçesindeki Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. İpsala’dan Keşan yönüne giden E.Ö. yönetimindeki 34 NOJ 484 plakalı otomobil, kavşaktan Enez istikametine dönüş yapmak isteyen R.Y. idaresindeki 22 BK 100 plakalı otomobille çarpışarak, devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, 34 NOJ 484 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.K.B., D.B., E.K. ve A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

