HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İki otomobilin arasında kağıt gibi ezildi: Motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralı kurtuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çarpışan iki otomobilin arasında kalan sürüklenen elektrikli motosiklet kağıt gibi ezildi. Elektrikli motosikletteki 2 kişi kazayı yaralı atlattı.

İki otomobilin arasında kağıt gibi ezildi: Motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralı kurtuldu

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski İtfaiye Işıklar istikametine seyreden Aydın A. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçen vatandaşa yol vermek için yavaşladı.

Bu sırada arkadan gelen Cengiz B. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Erol E.'nin kullandığı elektrikli motosiklete ve sonra da yayaya yol veren otomobile çarptı. Kazada otomobile saplanan elektrikli motosiklet sürüklenerek kağıt gibi ezildi.

İki otomobilin arasında kağıt gibi ezildi: Motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralı kurtuldu 1

Elektrikli motosiklet sürücüsü Erol E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Yalçın G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"EPEY SÜRÜKLENDİK"

İki otomobilin arasında kağıt gibi ezildi: Motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralı kurtuldu 2

Kaza anını anlatan yaralı elektrikli motosiklet sürücüsü Erol E., "Ben bu tarafa doğru ilerliyordum ve birden çarparak beni sürükledi. Sonra öndeki arabaya çarptık. Ama epey bir sürüklendik.

İki otomobilin arasında kağıt gibi ezildi: Motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralı kurtuldu 3

Ben de yaralıyım hastaneye gideceğim, arkadaşımın da belinde ve ayağında sıkıntısı var. Çok şükür ucuz atlattık" diye konuştu.

İki otomobilin arasında kağıt gibi ezildi: Motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralı kurtuldu 4

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyada gündem oldu! 'İstanbul'da otopilot modunda kontrolden çıkan Tesla' videosu yürekleri ağızlara getirdiSosyal medyada gündem oldu! 'İstanbul'da otopilot modunda kontrolden çıkan Tesla' videosu yürekleri ağızlara getirdi
İzmir'de karakola saldırmıştı! Asıl hedefi bakın neresiymişİzmir'de karakola saldırmıştı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.