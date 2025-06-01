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İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Çiğdem Sevinç

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. E.A. idaresindeki otomobil, R.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç orta refüje savrularak aydınlatma direğine çarptı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada sürücülerle birlikte T.Y. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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