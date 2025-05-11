İki sürücüye daha önce ceza kesilmiş! Çanakkale'deki katliam gibi kazada merak edilen rapor çıktı

Korkunç kaza dün saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana gelmişti. Bayramiç'in Aladağ mevkisindeki Orman İşletme Şefliğinden dün sabah saatlerinde Çanakkale'ye doğru yola çıkan 22 bin 184 metreküp tomruk yüklü Oktay Batır idaresindeki 33 ANK 274 plakalı kamyonun karıştığı kazaya ilişkin araç inceleme raporu hazırlandı.

"TONAJ AŞIMI YOK"

Yapılan incelemede, 8 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kazaya karışan kamyonda tonaj aşımı olmadığı, brandasının bulunduğu tespit edildi.

SÜRÜCÜLERE DAHA ÖNCE CEZA KESİLMİŞ

Çanakkale merkez bölge trafik ekipleri tarafından 30 Mayıs 2024 ve 16 Eylül 2024'te denetlenen araç sürücüsüne, dökülecek şekilde brandasız yüklemek ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan ceza kesildiği öğrenildi.

Kamyon sürücüsüne jandarma ekiplerince ise geçen 13 Nisan ve 9 Nisan'da yapılan denetimde ehliyetsiz, brandasız ve muayenesiz araç kullanmaktan ceza yazıldığı bildirildi.

Kazaya karışan ve geçmiş hiçbir cezası bulunmayan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü şoförü Mehmet Altınok'un 10 Mayıs'ta Esenler Otogarı'nda, 9 Mayıs'ta Çanakkale Tescil Terminali'nde, 2 Mayıs'ta da Gelibolu Bölge Trafik ekibince denetlendiği ve kural ihlaline rastlanmadığı belirlendi.

Sürücü Altınok'un 11 Ekim 2024'te İstanbul Trafik Takograf Dinlenme Süresi'ne uymamaktan cezasının bulunduğu kaydedildi.

15 YARALI TABURCU EDİLDİ

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Çanakkale-Ezine Karayolunda meydana gelen trafik kazasından 29 vatandaşın etkilendiği hatırlatıldı.

Toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hastanelerimize sevk edilen 21 vatandaşımızdan 15'i tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Tedavisi devam eden 6 vatandaşımızın 3'ünün yoğun bakımda, 3'ünün ise serviste yatarak tedavileri sürmektedir. Olayla ilgili adli ve idari süreçler devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Ezine'den Çanakkale istikametine giden Oktay Batır idaresindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek bölünmüş yolun karşı şeridine, Ezine istikametine geçmişti.

Kamyonun, yola dağılan tomruk yüküne, Ezine yönünde ilerleyen Cenk Eriç'in kullandığı 34 DCJ 400 plakalı otomobil çarparak takla atmıştı. Aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Altınok idaresindeki içinde 22 yolcu bulunan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, önce tomruk yüküne ardından devrilmiş vaziyette bulunan kamyona çarpmıştı.

Savrulan tomruk yükü, benzin istasyonunda park halinde bulunan sürücüsüz 54 HY 976 plakalı araçta hasara yol açmıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

(AA)