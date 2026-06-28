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İki ülkede havada facia! En az 25 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait helikopter düştü. 14 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın Nancy şehrine bağlı Tomblaine kasabasında paraşütçüleri taşıyan küçük uçak düştü. Fransız medyası, en az 11 kişinin öldüğünü iddia etti.

İki ülkede havada facia! En az 25 kişi hayatını kaybetti
Ufuk Dağ

Fransa’da uçak kazası meydana geldi. Nancy şehrine bağlı Tomblaine kasabasında paraşüt atlayışı yapmak üzere yola çıkan grubu taşıyan küçük uçak yerel saatle 11.00 sıralarında düştü. Yetkililer, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe duyduklarını açıklarken; Fransız basını, 11 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

PATLAMA RİSKİ

Yetkililer, acil müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bölge sakinlerine bazı yolları kullanmamaları çağrısında bulundu. Kaza yerinde patlama riski bulunduğu bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ

Öte yandan Suudi Arabistan'dan petrol devi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Suudi Arabistan helikopter
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