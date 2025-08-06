İki yıllık aile husumeti barış töreniyle sona erdi

İlçede örnek bir dayanışma ve birliktelik örneği sergileyen barış töreni, protokol, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din adamları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Aile büyüklerinin girişimleri ve araya giren bölge kanaat önderlerinin yoğun çabaları sonucu taraflar bir araya getirildi.

KANAAT ÖNDERLERİ VE AİLE FERTLERİ KATILDI

Kale Mahallesi’nde bulunan Tevhid Camii’nde gerçekleştirilen barış törenine Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ovakışla Belde Belediye Başkanı Baran Turan, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Salih Elekcioğlu, 21 ve 27. Dönem Milletvekili İbrahim Halil Oral, kanaat önderlerinden Şeyh Mehmet Altındal ile bazı kanaat önderleri ve aile fertleri katıldı.

"İNSANOĞLU HATA YAPIP, KUSUR İŞLEYEBİLİR"

Törende konuşan Kaymakam Bingöl, bu anlamlı buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnsan dünyaya sınava tabi tutulmak için geliyor. İnsanoğlu hata yapıp, kusur işleyebilir, nefsinin gereklerine de bazen uyar. Ama nihayetinde Allah bize, birbirimize sırt çevirmemeyi ve Müslümanlar kardeştir emrediyor. Aile fertlerini bu güzel davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Bugün burada yapılacak barış sonsuza kadar selamet getirir. Çocuklarına, torunlarına da sulh ve barış getirir. İlçemize barış ve hayır getirir. Bu barışa vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ahlat İlçe Müftüsü İlyas Oğraş da barışın önemine değindi.

TOPLUCA DUA EDİLDİ YEMEK İKRAMI YAPILDI

Aile büyüklerinden Kutbettin Güneş ise konuşmasında aile fertlerine teşekkür ederek, "Yaşanan bu husumetin barış ile son bulmasından mutlu olduk. Fedakarlık gösteren tüm aile bireylerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından aile bireyleri Kur’an-ı Kerim önünde birbirlerine sarılarak barıştı ve tokalaştı. Tören, topluca edilen duaların ardından verilen yemek ikramıyla sona erdi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...