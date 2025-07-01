HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İkili arasında sular durulmuyor! Trump'tan "Elon Musk'a sınır dışı" sorularına olay yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimi düzenlemesini eleştiren iş insanı Elon Musk'ın elektrikli araç sektöründeki "hakimiyetini" kaybettiği için üzgün olduğunu ancak bundan "çok daha fazlasını kaybedebileceğini" söyledi. Trump ayrı, Musk’ın sınır dışı edilmesi sorularına da yanıt verdi.

İkili arasında sular durulmuyor! Trump'tan "Elon Musk'a sınır dışı" sorularına olay yanıt
Begüm Özkaynak

Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk'ın elektrikli araç sektöründeki "hakimiyetini" kaybettiği için üzgün olduğunu ve "çok daha fazlasını kaybedebileceğini" belirtti.

İkili arasında sular durulmuyor! Trump tan "Elon Musk a sınır dışı" sorularına olay yanıt 1

"ELON'U YEMEK ZORUNDA KALABİLİR"

"Federal israfı engelleme" hedefiyle kurulan ve Musk'ın bir süre danışmanlık yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) dikkati çeken Trump, "DOGE, bir canavar olarak geri dönüp Elon'u yemek zorunda kalabilir." dedi.

İkili arasında sular durulmuyor! Trump tan "Elon Musk a sınır dışı" sorularına olay yanıt 2

TRUMP'TAN "ELON MUSK'A SINIR DIŞI" SORUSUNA YANIT: "BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Trump, Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceği yönündeki soruya, "Bilmiyorum, bakmamız gerekiyor." diye yanıtladı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastanede yanlış alarm paniği!Hastanede yanlış alarm paniği!
89 köy evi depremzedelere teslim edildi89 köy evi depremzedelere teslim edildi

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk açıklama trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antonio Conte'den Galatasaraylıları sevindirecek hareket...

Antonio Conte'den Galatasaraylıları sevindirecek hareket...

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral görevinden istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral görevinden istifa etti

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

TBMM’de dikkat çeken protesto: Salavat getirdi...

TBMM’de dikkat çeken protesto: Salavat getirdi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.