İkili arasında sular durulmuyor! Trump'tan "Elon Musk'a sınır dışı" sorularına olay yanıt

Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk'ın elektrikli araç sektöründeki "hakimiyetini" kaybettiği için üzgün olduğunu ve "çok daha fazlasını kaybedebileceğini" belirtti.

"ELON'U YEMEK ZORUNDA KALABİLİR"

"Federal israfı engelleme" hedefiyle kurulan ve Musk'ın bir süre danışmanlık yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) dikkati çeken Trump, "DOGE, bir canavar olarak geri dönüp Elon'u yemek zorunda kalabilir." dedi.

TRUMP'TAN "ELON MUSK'A SINIR DIŞI" SORUSUNA YANIT: "BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Trump, Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceği yönündeki soruya, "Bilmiyorum, bakmamız gerekiyor." diye yanıtladı.

(AA)