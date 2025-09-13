HABER

İkinci el oto pazarları hareketlenmeye başladı

Van'ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarı, yaz aylarının ardından yoğun ilgi görüyor.

Van’ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarı, sıcak yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte yoğun bir alıcı ve satıcı akınına sahne oldu.

Erciş karayolu üzerinde bulunan pazara, birçok araç sahibi satış yapmak için gelirken, alıcı sayısında ciddi bir artış gözlemlendi.

Sezonun en kalabalık günlerinden biri olarak kayda geçen pazarda, yüzlerce araç sergilendi.

Fiyat artışlarının durgun seyrettiği belirtiliyor. Alıcılar, uygun fiyatlı araçlarda bazı kusurlar bulunduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin olarak konuşan Yunus Aybay Tat, açık oto pazarındaki fiyatların internet sitelerine göre daha uygun olduğunu dile getirdi.

Son 3 yıldır düzenli olarak pazara geldiğini belirten Tat, son zamanlarda pazarın daha kalabalık hale geldiğini aktardı.

Yaklaşık 4 yıldır pazara gelen bir başka araç satıcısı ise son aylarda durgunluk yaşandığını söyledi.

Özellikle Van piyasasında araç fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Esnaflar, daha çok dışarıdan getirdikleri araçları burada sattıklarını belirterek piyasayı internet sitelerinin belirlediğini söyledi.

Buraya gelenlerin, önce internetteki fiyatlara baktığını belirtti.

Eskisi gibi kulaktan dolma bilgilerle araç satışı yapılmadığını ifade etti.

İnsanlar, araştırmalar yapıyor ve buna göre fiyat belirleniyor.

Havaların serinlemesiyle son iki haftadır pazarın canlanmaya başladığını vurguladı.

Altın fiyatlarının artması, vatandaşları otomobile yöneltti.

