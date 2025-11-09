HABER

İkiye bölünen otomobil, genç arkadaşlara mezar oldu

Nevşehir’de yoldan çıkarak ağaca çarpıp ikiye bölünen araçta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Hurdaya dönen otomobil; 15 yaşında olan 3 arkadaştan 2’sine mezar oldu.

İkiye bölünen otomobil, genç arkadaşlara mezar oldu

Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy mahallesi Fevzi Çakmak caddesinde meydana gelen kazada otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Feci kazanın ardından yapılan incelemelerde hayatlarını kaybedenlerin 15 yaşındaki Vahdi Batın Ş. ile Osman Nuri Ö. olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Fikret Kağan E.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İkiye bölünen otomobil, genç arkadaşlara mezar oldu 1

İkiye bölünen otomobil, genç arkadaşlara mezar oldu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Nevşehir
