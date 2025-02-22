İkizlerin dijital mucizesi: Yapay zeka destekli çene ameliyatıyla yeni bir hayata 'merhaba'

Alt çeneleri önde ve üst çeneleri geride olduğu için yemek yemekte ve konuşmakta güçlük yaşayan tek yumurta ikizleri Gökçe Demir(20) ile kız kardeşi Tuğçe Demir(20), uzun zamandır çene bozukluğu problemiyle mücadele ediyordu. Devlet hastanesinde başlayan tedavi sürecinde ameliyat önerilen ikizler, korkuları yüzünden kararsız kaldılar. Ancak Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Özel ve Dr. Öğr. Üyesi Gamze Şenol Kılıç’ın dijital planlama ve yapay zekâ destekli cerrahi yöntemlerini görüp cesaretlenen Gökçe, ilk ameliyatı oldu ve neredeyse ağrısız bir iyileşme dönemi geçirdi. Böylece alt çenesinin önde olmasıyla ilgili tüm sıkıntılarından kurtulan genç kız, artık özgüvenle gülümseyebilecek ve rahatça beslenebilecek hale geldi. Ablasının bu hızlı ve başarılı toparlanmasını gören Tuğçe de aynı yöntemi tercih ederek ameliyata hazırlanıyor. Kardeşlerin hayatlarını kökten değiştiren bu işlem, estetikten öte, diş kapanışını düzelterek çiğneme ve eklem sorunlarını gidermeyi de hedefliyor.

“HEM YEME HEM DE KONUŞMA PROBLEMLERİ YAŞIYORDUM”

Ameliyat öncesi konuşma zorlukları çektiğini, çiğneme ve ısırma problemleri olduğunu dile getiren Gökçe Demir, ameliyat olacaklara kesinlikle korkmamalarını söyleyerek; “2 yıl önce diş tedavime başladım. Alt çenem öndeydi; bu yüzden hem yeme hem de konuşma problemleri yaşıyordum. 4 ay önce ameliyat oldum. Şu an yeme problemlerim yok, çene ağrılarım da geçti. Liseye başladığımdan beri çenemden şikâyetçiydim; alt çene problemim özgüvenimi düşürüyordu.

İki yıl önce, liseden mezun olduktan sonra anneme durumumu anlattım. Annem de beni götürdü ve dişsel tedavime başladık. Bu tedavinin ardından ameliyat oldum. Konuşma zorlukları çekiyor, ayrıca çiğneyemiyor ve ısıramıyordum. Şu anda çok rahatım, hiçbir problemim kalmadı. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi’nde Gamze Hoca ve Abdullah Hoca’ya ameliyat oldum. Sürecim çok rahat geçti; ameliyattan sonra hiç ağrı yaşamadım. Sadece ilk 3-4 gün biraz açlık çektim, o da gayet kolay atlatıldı. Ameliyat olacaklara önerim: Kesinlikle korkmayın, süreç çok rahat geçiyor ve neredeyse hiç ağrı yaşamıyorsunuz.” diye konuştu.

“BİRÇOK DOKTOR GEZDİM HEPSİ AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ”

Ablasının ameliyatının başarılı geçmesiyle daha da cesaretlendiğini ifade eden Tuğçe Demir, “2 yıl önce diş tedavisine başladım. Çok küçükken sürekli hastaneye giderdim; çürüklerimi ve dolgularımı yaptırmak için. O dönemde çene problemim olduğu söylenmişti. Devlet hastanesine gittiğimde de ameliyat olmam gerektiğini belirttiler. Birçok doktor gezdim ve hepsi aynı şeyi söyledi: ‘Çene uzayacak, bu da daha büyük sağlık problemi yaratacak.’ İki sene önce dişlerimdeki rahatsızlıkları tamamladım, ardından diş teli takıldı ve ameliyatı bekledim. Kardeşim Gökçe de 2 sene önce diş teli taktırdı. Onun da alt çenesi öndeydi, üst çenesi gerideydi. Yaklaşık 4 ay önce diş tedavisi bitti, ameliyatına hazır hâle geldi ve ameliyat oldu. Benim de yemek yemede sıkıntılarım oluyordu; başım çok ağrıyor, migrenim tutuyordu. Yemekleri çiğnerken zorlanıyordum, sosyal hayatımda da konuşmada güçlük çekiyordum.” dedi.

“ASLINDA AMELİYAT İŞİN EN KOLAY KISMI”

Yapay zeka araçları ve 3 boyutlu uygulamalar sayesinde hastaların ameliyat öncesi elde edilecek görüntüyü öngörebildiğini belirten Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Özel, “Bu vaka bizim için sürprizdi; çünkü ilk olarak Gökçe’yi gördük, daha sonra annesiyle birlikte Tuğçe geldi. Hangisi hangisiydi, başta karıştırdık, çünkü ikiz olduklarını söylememişlerdi. Gökçe’yi muayene ettik, gerekli bilgileri verdik. Tuğçe bu konuda biraz çekingen, biraz da korkuyordu ve önce ablasının ameliyat sonucunu görmek istedi. Ameliyat talebi olduğunu başlangıçta belirtmemişti. Biz Gökçe’nin klasik dijital planlamasını yaptık, ameliyat için psikolojik hazırlık aşamalarını tamamladık. Ardından aileye planlamamızı anlattık. Bu süreçte Tuğçe cesaretlendi ve daha önce düşünmediği bu ameliyatı olmaya karar verdi. Yine de ablasının ameliyatına tanık olmak istedi. Sonrasında Gökçe’nin operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik.

3 boyutlu tüm kayıtlarını aldık; gerçek hayattaki görüntüsünü tamamen bilgisayara aktardık ve sanal bir hasta modeli oluşturduk. Bu model üzerinde bilgisayarın yapay zeka araçları ve 3 boyutlu uygulamalarla anomaliyi tespit ettik. Çenenin olması gereken konuma nasıl getirileceğini değerlendirdik. Son aşamada kendi klinik tecrübemizi de ekleyerek nihai planlamayı yaptık. Hasta da sonuçtan çok memnun kaldı; çünkü ameliyat öncesinde elde edeceği görüntüyü öngörebildi. Aslında ameliyat işin en kolay kısmı, zira nereye varacağımızı bildiğimiz için hasta da biz de psikolojik olarak iyi hazırlanıyoruz. Ameliyat söz konusu olduğunda herkesin korkuları oluyor. Kısa bir süre ufak ağrılar ve ödemler görülebiliyor; biz bunları minimize etmek için cerrahi stratejilerin tamamını uyguluyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÇİFT ÇENE AMELİYATI SADECE ESTETİĞİ DEĞİL, TEMEL FONKSİYONLARI DA GERİ KAZANDIRIYOR”

Çift çene ameliyatları sayesinde hastaları topluma geri kazandırdıklarını söyleyen Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Gamze Şenol Kılıç, “Gökçe ve Tuğçe, 2 yıl önce alt çenelerinin önde, üst çenelerinin ise yeterince gelişmemiş ve geride olması şikâyetiyle bize başvurdu. İkiz oldukları için yüz ve çene deformiteleri de birbirinin neredeyse aynısıydı. 4 ay önce Gökçe’nin ameliyatını tamamladık; çift çene operasyonu yaptık. Yani üst çeneyi öne aldık, alt çeneyi geriye çektik ve çene ucundaki fazla kemik dokusunu almak için ‘genioplasti’ dediğimiz çene ucu estetiğini uyguladık. Şu anda Gökçe’nin iyileşme süreci gayet iyi durumda.

Sıra şimdi Tuğçe’de. Aynı aşamalardan o da geçecek. Bu tür deformitelere sahip hastalarda en büyük problemlerden biri, özellikle hava yolu sıkıntıları oluyor. Yapılan ameliyatlar her ne kadar dışarıdan estetik düzeltme gibi görünse de aslında temel fonksiyonları onarıyoruz. Alt ve üst dişler kapandığında birbirine değmiyorsa çiğneme zorluğu yaşanıyor; bunu düzeltiyoruz. Ayrıca hastaların sosyal hayattaki psikolojik sorunlarını da gideriyoruz; bir bakıma topluma yeniden kazandırmış oluyoruz. Üstelik alt ve üst çenenin uyumsuzluğu eklem problemlerine yol açıyor. Hastalar bazen asıl durumlarının farkında olmayıp eklem şikâyetleriyle başvuruyorlar. Bu ameliyatlarla o sorunları da ortadan kaldırmış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.