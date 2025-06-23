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İklim krizine dikkati çekmek için bisikletiyle yaklaşık 1600 kilometre yol katetti

İklim krizine dikkati çekmek için "The COP bike ride" adlı uluslararası organizasyonca başlatılan bisiklet turuna Ardahan'dan katılan Linda Nihan Lafcı, yaklaşık 1600 kilometre yol katederek Bilecik'in Pazaryeri ilçesine ulaştı.

İklim krizine dikkati çekmek için bisikletiyle yaklaşık 1600 kilometre yol katetti

Pek çok ülkede gönüllülerce faaliyet gösteren "The COP bike ride" adlı organizasyon, iklim krizine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla dünya çapında çeşitli bisiklet turları düzenliyor.

Bu kapsamda 12 Mayıs'ta Azerbaycan'ın Gürcistan'a açılan sınır kapısı Kırmızı Köprü'den başlatılan "The COP30 bike ride" turuyla gönüllüler, sembolik bayraklarını 10 Kasım'da başlayacak COP30 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın düzenleneceği Brezilya'nın Belem kentine ulaştırmak üzere yola çıktı.

Organizasyonun Türkiye ayağı sözcüsü 43 yaşındaki Linda Nihan Lafcı da bayrağı 17 Mayıs'ta Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda Gürcü gönüllülerden teslim aldı.

Yaklaşık 1600 kilometrelik Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara ve Eskişehir rotasını takip edip, çeşitli illerde kendisine dahil olan 3 kişilik ekibiyle Bilecik'in Pazaryeri ilçesine ulaşan Lafcı, arkadaşlarıyla uğradıkları yerleşim yerlerinde yerel yönetimlerle iklim kriziyle mücadelede bisikletli ulaşıma yer verilmesi için görüşmelerde bulunuyor.

Lafcı, bayraklarını 30 Haziran'da Kırklareli'ndeki Dereköy Sınır Kapısı'nda Bulgar gönüllülere teslim etmeyi planlıyor.

Bayrağın Balkanlar ile İtalya ve İspanya üzerinden Portekiz'in başkenti Lizbon'a gönüllülerce bisikletlerle taşınıp, buradan deniz yoluyla COP30 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın yapılacağı Brezilya'nın Belem şehrine 10 Kasım'da ulaştırılması amaçlanıyor.

"AKLIMIZ HEP TURDA KALACAK"

Linda Nihan Lafcı, AA muhabirine, geçtikleri şehirlerde ilgiyle karşılandıklarını söyledi.

Bilecik'te de kendilerine Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz'un yardımcı olduğunu anlatan Lafcı, şunları kaydetti:

"COP29 geçen sene Azerbaycan'da yapıldığı için gönüllüler bu yıl oradan yola çıktı. Şu anda Pazaryeri'ndeyiz. Buradan da Bursa'nın İznik ilçesi üzerinden İstanbul'a gidip oradan Kırklareli'ne varacağız. Ardından yaşadığımız Ankara'ya döneceğiz ama aklımız hep turda kalacak."

Bisikletli ulaşımın önemine dikkati çeken Lafcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkes ne için yolda olduğumuzun ve bunun öneminin farkında. Yeri geliyor arkadaşlarımızın evlerinde kalıyoruz. Çeşitli konaklama tesislerinden de yararlanıyoruz. Zaten çadırımızla geziyoruz. Her şehirde bir koordinasyon ekibimiz var. Onlar da yol boyunca bizleri takip edip herhangi bir ihtiyacımız olduğunda mutlaka bize destek oluyor."

Gönüllülerden 28 yaşındaki Esin Metin de iklim kriziyle ilgili taşıdığı kaygılar nedeniyle tura katıldığını ifade etti.

Bu soruna bisikletli ulaşımın çözüm olabileceğini belirten Metin, "Yolculuğumuz çok keyifli geçiyor. Yeri geliyor otobandan, yeri geliyor köylerden gidiyoruz, antik şehirlerden geçiyoruz. Ben Türkiye'yi hiç bu kadar yavaş ve özümseyerek gezdiğimi hatırlamıyorum." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet iklim krizi
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