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İklim liderleri Antalya'da sahaya çıktı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin proje ortağı olduğu ve Avrupa Birliği’nin Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında 97 bin 700 dolarlık hibe desteği alan Antalya Genç İklim Liderleri Projesi (AGİP), ilk saha eğitimini Ziya Gökalp Parkı’nda gerçekleştirdi.

İklim liderleri Antalya'da sahaya çıktı

Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) ile Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlenen Biyoçeşitlilik Eğitimi, Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz’in katılımıyla yapıldı. Eğitime, projeye seçilen genç temsilciler ve aileleri katıldı. Programda biyoçeşitlilik, ekosistem çeşitliliği, Muratpaşa’daki endemik bitki türleri ile bireysel ve toplumsal çevre sorumlulukları ele alındı. Katılımcılar, Muratpaşa falezlerinde doğal olarak yetişen endemik Lara Gelini (Gypsophila) bitkisini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. AGİP Projesi, doğal türlerin korunması, genç kuşakların çevre bilincinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının desteklenmesi amacıyla yıl boyunca eğitimler, atölyeler ve saha etkinlikleriyle devam edecek.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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