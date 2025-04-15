HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İl değiştirip hırsızlık yaptılar! 3 kadın tutuklandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan ‘Osmaniye’ grubu olarak adlandırılan 3 kadın hırsızlık şebekesi tutuklandı.

İl değiştirip hırsızlık yaptılar! 3 kadın tutuklandı

Reyhanlı ilçesinde meydana gelen konut dokunulmazlığı ihlali, evden hırsızlık olayıyla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinin ‘Osmaniye Grubu’ olarak adlandırılan S.Ç., G.G. ile E.Y. olduğu ve hırsızlık yaptıkları tespit edilerek yakalandı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Kadınların Osmaniye'den Hatay'a gelerek ev ev hırsızlık yapmaya çalıştığı öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL manevi tazminat ödeyecekSon dakika | Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL manevi tazminat ödeyecek
Ünlü İngiliz aktris Stevenson'dan Gazze mesajı: "Baskılara rağmen konuşmaktan vazgeçmeyeceğim"Ünlü İngiliz aktris Stevenson'dan Gazze mesajı: "Baskılara rağmen konuşmaktan vazgeçmeyeceğim"

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon!

Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon!

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

'Hayatınızdan çıkarın' Ciddi risk taşıyor! Tam bir mikrop yuvasıymış

'Hayatınızdan çıkarın' Ciddi risk taşıyor! Tam bir mikrop yuvasıymış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.