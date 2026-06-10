Şişli Fulya'daki evinin önünde 24 Mart 2016 günü silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinin 10 yıl sonra aydınlatılmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Yıldız, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Yıldız’ı Asayiş Şube Müdürlüğü Gayrettepe yerleşkesinde Asayiş Şube Müdürü Mehmet Ali Taşçı ve beraberindeki görevliler karşıladı.

"AYNUR KANBUR CİNAYETİNİN AYDINLATILMASINDA ARKADAŞLARIMIZA DA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Yıldız, "Faili meçhul cinayetlerle ilgili arkadaşlarımız titizlikle çalışmalar yapıyor. Başta Asayiş Şube Müdürlüğü’müz olmak üzere, Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’müz, istihbaratımız bu konuda çok yönlü titizlikle çalışmalar yaptı. Son olarak Aynur Kanbur cinayetinin aydınlatılmasında arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Tabii geçmişe yönelik diğer faili meçhullerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda siz de tabi basın olarak biliyorsunuz birçok faili meçhul cinayeti aydınlatılması asayiş şubemizin önemli katkısı oldu.

Bu da son olarak önemli bir çalışma ve değerlendirmek için arkadaşlarımızla beraber buradayız" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Yıldız, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır